Hachenburg

In einem engen Spiel landete die SG Müschenbach/Hachenburg beim 4:3 (2:1) gegen die TuS Burgschwalbach am dritten Spieltag der Bezirksliga Ost ihren zweiten Heimsieg. Die Kombinierten profitierten dabei in der ersten halben Stunde von groben Schnitzern der Gästeabwehr.