Den neutralen Beobachter wird das torlose Remis, mit dem sich die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag vom VfL Klafeld-Geisweid trennte, nicht davon überzeugt haben, künftig regelmäßig Spiele in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen zu besuchen. Doch darum ging es den Gastgebern in ihrem ersten Punktspiel des Jahres auch nicht. „Wenn man überlegt, mit welchen Unwägbarkeiten wir es zu tun hatten, war das eine Riesenleistung“, war Stefan Häßler mit der Punkteteilung hochzufrieden.