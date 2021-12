Mudersbach winkt Platz drei – Topspiel steigt in Olpe

Wir befinden uns im Dezember 2021. Alle Fußballer aus dem AK-Land verabschieden sich vorzeitig in die Winterpause. Alle Fußballer? Nein. Ein dem westfälischen Verband zugehöriger Verein, dem nicht die Möglichkeit einer Spielabsage auch ohne Einverständnis des Gegners eingeräumt wurde, muss am Sonntag ran – sofern nicht das Wetter oder Quarantäne-Maßnahmen dazwischenfunken. Gemeint ist die SG Mudersbach/Brachbach, die in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen ab 14.30 Uhr in Olpe beim VfR Rüblinghausen zu Gast ist.