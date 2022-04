Es hätte ein so schöner Gründonnerstag für die SG Mudersbach/Brachbach werden können, denn es war alles angerichtet: Knapp 550 Zuschauer fanden sich auf dem Sportplatz in Brachbach ein, um das Derby in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen gegen den Spiel- und Sportverein Niederschelden zu verfolgen. Doch der Abend hätte für die heimische SG bitterer nicht enden können: Niederscheldens Niklas Wölfl sorgte in der ersten Nachspielminute für eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage.