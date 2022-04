Mudersbach: Nach der Übermannschaft kommt nun das Schlusslicht

Beim 1:4 in Salchendorf kassierte die SG Mudersbach/Brachbach am vergangenen Sonntag eine gewissermaßen standesgemäße Niederlage beim unangefochtenen Spitzenreiter von Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen. Am diesem Sonntag erwartet die Mannschaft von Stefan Häßler mit dem Heimspiel gegen das weit abgeschlagene Schlusslicht eine ganz andere Aufgabe – die vielleicht gerade deshalb nicht zwingend einfacher sein dürfte. Angepfiffen wird die Partie gegen den 1. FC Türk Geisweid auf dem Mudersbacher „Dammicht“ um 15 Uhr.