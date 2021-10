Mudersbach ist wie der Außenseiter – Erstarkte Ottfinger kommen mit Trainer Marco Weller

Nachdem die SG Mudersbach/Brachbach die Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten 1. FC Türk Geisweid mit einem 5:0-Erfolg souverän gelöst hat, steht in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen nun wieder eine Aufgabe der anderen Art bevor. Denn mit dem SV Ottfingen ist am Sonntag ab 15 Uhr eine Mannschaft auf dem Mudersbacher „Dammicht“ zu Gast, die nach ganz schwachem Saisonstart mittlerweile ins Rollen gekommen ist und sich allmählich in die Tabellenregion vorarbeitet, in der sie vor Saisonbeginn auch erwartet worden ist.