Zwei Nachholspiele stehen vom vergangenen Wochenende in den Büchern der Fußball-Bezirksliga Ost, wie viele beim regulären Start aus der Winterpause am Ende tatsächlich dazu kommen, ist fraglich. Viele Fragezeichen schwingen mit in den Aussagen der Übungsleiter vor dem ersten kompletten Spieltag des Jahres. Vor einer besonderen Belastungsprobe steht die Mannschaft des FC Kosova, die zum ersten Mal nach dem plötzlichen Tod ihres Trainers Dobri Kaltchev um Punkte spielt.