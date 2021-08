Derbysiege sind immer etwas schönes. Besonders wenn man ein halbes Dutzend Tore schießt und dabei keins kassiert. So wie die SG Hoher Westerwald Emmerichenhain beim 6:0 (3:0)-Heimsieg über die SG Rennerod/Irmtraut/Seck am ersten Spieltag der Bezirksliga Ost. Für die SG RIS geriet die Derbyniederlage aber angesichts der schweren Verletzung vom spielenden Co-Trainer Benny Walkenbach in den Hintergrund.