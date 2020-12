Niederahr

Es ist fraglich, wann der Fußball seine Rückkehr auf die heimischen Sportplätze feiern wird. Doch wenn es endlich so weit ist, wird es in der Bezirksliga Ost zu einem Debüt kommen. Nachdem er die abgebrochene Saison in der A-Klasse Westerwald/Wied auf Platz eins beendet hat, wird der TuS Niederahr zum ersten Mal in seiner Geschichte auf überkreislichem Niveau aktiv sein und darf sich somit auf einige bisher unbekannte Gegner und neue Auswärtsfahrten freuen. Das Projekt Bezirksliga gehen die Niederahrer mit Demut, aber auch mit großer Euphorie an.