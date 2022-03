Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald konnte ihren Abwärtstrend in der Fußball-Bezirksliga Ost auch am Mittwochabend nicht stoppen. Die Mannschaft von Trainer Jörg Mockenhaupt verlor auf eigenem Platz mit 2:4 (1:1) gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld. „Mit der Einstellung der Mannschaft sind wir nicht unzufrieden. Die Jungs haben alles rausgehauen. Aber wir stecken in einer schwierigen, ungewohnten Situation“, so Weitefelds Co-Trainer Heiko Schnabel.