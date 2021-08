Ein frühes und ein spätes Tor ergaben am Ende der Begegnung in der Bezirksliga Ost zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und der Spvgg EGC Wirges am Sonntagnachmittag ein Unentschieden, mit dem diejenigen, die den späten Ausgleich hinnehmen mussten, am Ende vielleicht sogar besser leben konnten als diejenigen, denen lange Zeit eine Niederlage drohte.