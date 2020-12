Betzdorf-Bruche

Eine Halbzeit lang durfte sich Außenseiter TuS Gückingen Hoffnungen auf eine neuerliche Überraschung gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld machen. In der Hinrunde hatte das Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga die SG mit 3:2 geschlagen, und beim zweiten Duell in Betzdorf-Bruche am Sonntagnachmittag stand nach 45 Minuten ein 0:0 auf der Habenseite. Doch im zweiten Abschnitt ließen die favorisierten Wallmenrother nichts anbrennen, erzielten direkt nach Wiederanpfiff das 1:0 und setzten sich am Ende klar mir 4:0 durch.