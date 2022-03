Mentalität macht den Unterschied – Mudersbach gewinnt 2:1

Stefan Häßler war am späten Sonntagnachmittag hörbar erstaunt, als er vom 2:1 (1:0)-Auswärtssieg seiner SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen beim FC Altenhof erzählte. „Wir haben jetzt 29 Punkte, das ist der Wahnsinn. Genauso wie das, was die Jungs leisten trotz der ganzen Umstände“, schwärmte der Trainer, der angesichts der 90 vorangegangenen Minuten auch noch eine Sportlerweisheit bestätigt sah: „Es hat sich gezeigt, dass Mentalität wichtiger ist als individuelle Klasse.“