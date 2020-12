Gückingen

Sowohl der TuS Gückingen als auch der VfB Linz setzten ihre Tendenzen bei ihrem Aufeinandertreffen am ersten Spieltag nach der Winterpause nahtlos fort. Was bedeutet: Die Gäste vom Rhein blieben mit einem 4:0-Sieg der Spitze dicht auf den Fersen, während das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bezirksliga Ost schon das 14. Spiel in Folge ohne Punktgewinn blieb.