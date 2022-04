Die Spvgg EGC Wirges bleibt das Maß aller Dinge in der Fußball-Bezirksliga Ost. Mit 2:0 (1:0) setzten sich die Wirgeser unerwartet klar beim bisherigen Tabellenzweiten VfB Linz durch. Damit blieb die von Linz erhoffte „Machtübernahme“ an der Spitze aus. „Wirges ist die Mannschaft, die Meister wird. Das haben wir heute eindrucksvoll bewiesen. Uns muss man erst mal schlagen“, sieht der EGC-Spielertrainer Serkan Öztürk sein Team auf dem klaren Weg in Richtung Rheinlandliga.