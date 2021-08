Linzer Flutlichtspiel bietet besondere Atmosphäre – Windhagen und Ellingen beklagen Ausfälle

In der Fußball-Bezirksliga Ost erwartet der VfB Linz nach seinem spektakulären 4:0-Auswärtssieg zum Saisonauftakt bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod bereits am heutigen Freitagabend um 20 Uhr die SG Müschenbach/Hachenburg auf dem Kaiserberg. Am Sonntag stellt sich der SV Windhagen nach seinem freiwilligen Rückzug aus der Rheinlandliga mit völlig neu formierter Mannschaft erstmals seinen eigenen Zuschauern gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld vor. Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth möchte bei der Spvgg EGC Wirges auch im dritten Pflichtspiel der Saison ohne Niederlage bleiben.