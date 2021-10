In der Fußball-Bezirksliga Ost hat sich die SG Ellingen in der Spitzengruppe eingenistet. Der VfB Linz droht hingegen an Boden zur Spitze zu verlieren. Kurzes Aufatmen herrschte derweil beim SV Windhagen, der die direkten Abstiegsränge durch den 1:0-Erfolg im Kellerduell über die SG Rennerod kurzfristig verlassen hat. Die Spiele des zwölften Spieltags beginnen am Sonntag um 15 Uhr.