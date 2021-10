In Hundsangen kommt es am zehnten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost zum Spitzenspiel. Der Spitzenreiter SG Hundsangen erwartet den Tabellendritten VfB Linz. Auch in Straßenhaus erwartet die Zuschauer ein Topspiel. Im Verfolgerduell stehen sich die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und die SG Westerburg gegenüber. Beide Mannschaften trennen jeweils nur zwei Punkte von der Spitze.