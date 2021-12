Am Freitagmorgen haben die Fußballverbände verkündet, die Saison trotz der fortan geltenden 2G-Regel fortzusetzen. Den Vereinen wurde aber angeboten, Spiele zu verlegen, wenn sie zu viele ungeimpfte Spieler in ihren Reihen haben. Was folgte, war eine Absagenflut sondergleichen. Nur ganz vereinzelt rollte am Wochenende der Ball noch. Hier ein Leserbrief von Heiko Baumann aus Niederahr zum Thema: