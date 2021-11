Auf dem Kunstrasenplatz in Hundsangen bekamen 150 Zuschauer ein einseitiges Spiel der Fußball-Bezirksliga Ost zu sehen, in dem der gastgebende SV Hundsangen den TuS Niederahr mit 7:1 (2:0) abfertigte und so seine Position in der Spitzengruppe behauptete.