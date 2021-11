Mit einem Knaller endet am Sonntag die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost: Als Spitzenreiter empfängt die Spvgg EGC Wirges den Tabellenzweiten SG Emmerichenhain zum Topspiel. Weit davon entfernt, ein Topspiel zu bestreiten, ist aktuell die SG Weitefeld, die ihm Heimspiel gegen Ellingen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren droht – ebenso wie die punktgleiche SG Wallmenroth, die in Linz ran muss.