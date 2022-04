Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth schielt in der Fußball-Bezirksliga Ost weiter in Richtung Tabellenspitze. Mit einem deutlichen 7:0 (4:0)-Heimerfolg schickte die SGE die SG Wallmenroth/Scheuerfeld zurück auf den Heimsieg in den Kreis Altenkirchen..