Stahlhofen

Eine Woche nach der ersten Meisterschaftsniederlage und dem Pokal-Aus vor wenigen Tagen meldete sich der FC Kosova Montabaur am sechsten Spieltag der Bezirksliga Ost eindrucksvoll zurück. Durch den klaren und verdienten 4:0 (3:0)-Erfolg über die SG Wallmenroth/Scheuerfeld reiht sich das Team von Trainer Dobri Kaltchev in die Spitzengruppe ein, in der aktuell vier Teams mit 12 Punkten gleichauf liegen.