In der Bezirksliga Ost verpasste die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau die Chance, sich mit einem Heimsieg im Tabellenkeller bis auf drei Punkte an den Gegner heranzukämpfen. Durch das 0:0 am Sonntagnachmittag auf dem Hartplatz in Unnau wahrten die Gäste des FC Kosova Montabaur weiter ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Alpenrod.