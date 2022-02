Am vergangenen Dienstag machte es bereits in den Kreisen der Fußball-Bezirksliga Ost die Runde: Oliver Meuer soll nach nur 106 Tagen auf eigenen Wunsch bei der SG Rennerod/Irmtraut/Seck zurückgetreten sein. Am Mittwoch folgte auf Nachfrage unserer Zeitung dann die Bestätigung – sowohl vonseiten des (Ex-)Trainers als auch des SG-Vorsitzenden Patrik Heene.