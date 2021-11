Nach zuvor drei Siegen am Stück hatte sich die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen auch beim bisher nur schwerlich in Fahrt kommenden SV Rothemühle etwas ausgerechnet. Dass die Mannschaft von Stefan Häßler angesichts einer 1:4 (0:3)-Niederlage davon letztlich weit entfernt war, ist am Ende allerdings nur Nebensache. „So viel Pech wie heute hast du normalerweise in einer ganzen Halbserie“, bezog sich Häßler auf zwei Verletzungen, die ins Gewicht fallen.