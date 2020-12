Niederahr

Der TuS Niederahr ist endgültig angekommen in der Bezirksliga Ost: Nach dem Erfolg der Vorwoche in Rennerod setzte sich der Aufsteiger nun mit 4:1 (1:1) gegen den SV Hundsangen durch und schob sich damit am dritten Spieltag auf den vierten Tabellenplatz vor. Die Gäste warten hingen weiter auf den ersten Saisonsieg und rutschten auf Rang 14 ab.