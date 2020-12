Neunkhausen

Den 17. Oktober 2017 werden sie bei der SG Weitefeld wohl noch lange in Erinnerung behalten, schließlich reichen die Zuschauerzahlen in den Heimspielen in der Fußball-Bezirksliga Ost nicht annähernd an einen vierstelligen Wert heran. Dafür braucht es dann schon ein Pflichtspiel gegen einen Regionalligisten – so wie an jenem Abend, als das Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen die TuS Koblenz 1000 Zuschauer anlockte. Auch die (Halb-)Profis der TuS werden dieses Gastspiel im Westerwald so schnell nicht vergessen haben. Nicht weil sie es standesgemäß mit 6:1 für sich entschieden, sondern weil die Partie beinahe hätte abgebrochen werden müssen, weil das Flutlicht Mitte der zweiten Halbzeit für 40 Minuten streikte.