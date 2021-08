In dieser Form gehört der VfB Linz zum engen Kreis der Meisterschaftsfavoriten in der Fußball-Bezirksliga Ost. Am zweiten Spieltag kamen die Linzer zwar zu einem hochverdienten, am Ende aber glücklichen 3:2 (1:1)-Erfolg über die SG Müschenbach/Hachenburg. Der Siegtreffer für den VfB fiel in der 90. Minute durch den erst Sekunden zuvor eingewechselten Endrit Baftija.