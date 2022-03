„Mentalität schlägt Qualität“ – das sagte Stefan Häßler am vergangenen Sonntag und begründete mit dieser Aussage ein Stück weit den 2:1-Erfolg seiner SG Mudersbach/Brachbach beim FC Altenhof. Auf die Mentalität wird es für die SG auch am kommenden Sonntag vorwiegend ankommen. Denn dann gastiert mit dem SV Fortuna Freudenberg die – sozusagen – mit Abstand zweitbeste Mannschaft in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen auf dem Brachbacher „Häslich“. Anstoß der Begegnung ist um 15 Uhr.