In einem bis zum Schluss engen Spiel in der Bezirksliga Ost siegte der SV Hundsangen am Ende knapp, aber verdient mit 2:1 (2:1) gegen eine aufopferungsvoll kämpfende SG Rennerod/Irmtraut/Seck. Auch wenn Neu-Trainer Oliver Meuer somit seine erste Niederlage als Cheftrainer der Renneroder hinnehmen musste, bot seine Mannschaft dem Tabellendritten lange Paroli.