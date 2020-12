Müschenbach

Nach der über einem halben Jahr dauernden Pandemie-bedingten Zwangspause war die Lust auf den Start der neuen Saison in der Bezirksliga Ost förmlich zu spüren. 248 Zuschauer kamen nach Müschenbach, um den Start in die Meisterschaftsrunde 2020/21 bei herrlichem Spätsommerwetter zu verfolgen. Und nach 92 Spielminuten hatte die Liga in Fabian Hüsch ihren ersten Doppeltorschützen, der mit zwei Treffern für die SG Müschenbach/Hachenburg den verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg über eine auf ganzer Linie enttäuschende SG Wallmeroth/Scheuerfeld eintütete.