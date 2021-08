Hürter zaubert Trainer Hannappel ein Lächeln aufs Gesicht

Der SV Hundsangen hat sich das Kirmeswochenende mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg über die SG Emmerichenhain/Niederroßbach versüßt. Die deutlich besseren Torgelegenheiten verzeichneten zu Beginn die Gäste, die vor allem durch David Quandel in Erscheinung traten: In der zehnten Minute vergab er noch deutlich und legte das Spielgerät sowohl am herauseilenden Patrick Weimer als auch am Gehäuse des Keepers vorbei. In der zweiten Szene reagierte Weimer glänzend und lenkte den Distanzschuss des Torjägers nach dessen Balleroberung um den Pfosten. Während die Emmerichenhainer deutlich gefälliger im Kombinationsspiel auftraten, verpassten es die Gäste, Profit aus ihrer Überlegenheit zu schlagen und mussten zunehmende Spielanteile der jetzt aggressiveren Hundsangen registrieren. Die beste Chance zur Führung für die Roten hatte Tim Weimer, dessen Freistoß aus 18 Metern am langen Pfosten vorbeizischte (45.). „Sicherlich war das Unentschieden zur Halbzeit glücklich, aber es war auch nicht unser Plan, ständig den Ball zu haben. Gegen einen Gegner mit solcher Offensivpower kann man nicht alle Torchancen verhindern. Wir wollten kontinuierlich mehr Spielanteile gewinnen”, verriet SV-Trainer Ralf Hannappel seinen Plan.