Hellinghausen und Co.: Viele neue Gesichter beim Bezirksligisten SG Rennerod/Irmtraut/Seck

Neuer Trainer, viele neue Spieler: Die SG Rennerod/Irmtraut/Seck steht in der Fußball-Bezirksliga Ost vor einem Umbruch.

Für den bisherigen Spielertrainer Pascal Heene, der zu den Eisbachtaler Sportfreunden zurückgekehrt ist und in Nentershausen noch mal als Spieler in der Oberliga angreifen will, hat Björn Hellinghausen übernommen. Rennerods neuer Coach kommt vom Liga-Konkurrenten SG Müschenbach/Hachenburg und hat sich neben seinem spielenden Co-Trainer Benny Walkenbach auch gleich weitere erfahrene Spieler mit auf den Steinsberg gebracht.

Die Trainer und ihre Neuzugänge, hinten von links: Björn Hellinghausen (Trainer), Benny Walkenbach (Co-Trainer, beide von der SG Müschenbach), Noah Maxaner (TuS Koblenz), Etienne Heintze (SG Guckheim), Ben Thomas (eigene Jugend), Sören Schneider, Michael Kleinhenz (beide SG Müschenbach); vorne von links: Gerrit Oettgen (SG Alpenrod), Nick Löwen (eigene Jugend), Nico Haas, Kevin Baldus (beide SG Basalt Kirburg), Matthias Trinz (SG Nord). Es fehlt: Noah Wagenbach (eigene Jugend). ros Foto: Andreas Hergenhahn