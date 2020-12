Alpenrod

Die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau kommt in der Bezirksliga Ost auf eigenem Platz einfach nicht in Tritt. Gegen den SV Hundsangen setzte es eine empfindliche 0:5 (0:1)-Klatsche, die am Ende auch in der Höhe völlig verdient ausfiel.