Nach drei Siegen in Serie und dem Vorrücken in die obere Tabellenhälfte von Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen wollen sich die Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach in den nächsten Spielen gegen Teams, die hinter ihnen stehen, weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Dabei geht es zunächst am Sonntag ab 15 Uhr zum SV Rothemühle, der mit drei Punkten weniger als die SG allerdings schlechter dastehen dürfte als es dem eigentlichen Leistungsvermögen der Mannschaft entspricht.