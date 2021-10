Die letzte Aufgabe einer englischen Woche, deren Anfangs- und Mittelteil jeweils nicht von Erfolg gekrönt waren, stellt für die SG Mudersbach/Brachbach zumindest vom Papier her die schwierigste dar. In Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen empfängt die Mannschaft von Stefan Häßler am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Mudersbacher „Dammicht“ mit dem SV Germania Salchendorf den großen Aufstiegsfavoriten.