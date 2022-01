Fußballer im Westerwald trauern – Dobri Kaltchev mit 48 Jahren verstorben

Es gibt diese Typen im Fußball, die, sobald die Kugel rollt, in eine andere Rolle schlüpfen. In diesen Momenten geht es für sie vor allem um eins: gewinnen. Dafür sind ihnen viele Mittel recht, gerne am Rande des Erlaubten, nicht selten auch darüber hinaus. Dobri Kaltchev eckte mit seinem temperamentvollen Auftreten an der Seitenlinie bei Gegnern wie Schiedsrichtern regelmäßig an. Doch er verstand es mindestens genauso gut, auch abseits des Sportplatzes zu gewinnen. Nämlich die Menschen, denen er begegnete, und denen er als herzlich, humorvoll, ehrlich und hilfsbereit in Erinnerung bleiben wird. In der Nacht auf Sonntag ist Dobri Kaltchev überraschend im Alter von nur 48 Jahren verstorben.