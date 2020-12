Wallmerod

Es war dann doch nur ein trauriger Sonntagabend für den SG Hundsangen/Obererbach am 19. Spieltag der Bezirksliga Ost, nachdem man sich gegen die SG Müschenbach/Hachenburg trotz gutem Beginn mit 1:5 (1:3) geschlagen geben musste. „Der Gegner hat uns in der ersten Viertelstunde schwer in die Bredouille gebracht“, sah Björn Hellinghausen, Trainer der Gäste, zunächst einen starken Auftritt des Vorletzten.