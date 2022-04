Der 3:0 (0:0)-Heimsieg des SV Hundsangen gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau in der Fußball-Bezirksliga Ost war vom Ergebnis am Ende deutlicher, als es lange Zeit den Anschein machte. Fabian und Niklas Steinebach schraubten mit ihren Treffern erst in der Nachspielzeit den Spielstand in die Höhe.