Entscheidende Wochen für Mudersbach? – Nach Pleitenserie sollen endlich wieder Punkte her

Nach fünf Pleiten am Stück ist es für die SG Mudersbach/Brachbach an der Zeit, in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen eine Trendwende einzuleiten. Nachdem es die Elf von Stefan Häßler zuletzt überwiegend mit Teams aus der oberen Tabellenregion zu tun hatte, stehen in den nunmehr Aufgaben bevor, in denen die Mudersbacher im Kampf gegen den Abstieg eine Vorentscheidung herbeiführen können. Los geht’s am Sonntag um 15 Uhr mit dem Gastspiel beim Drittletzten Rot-Weiß Lennestadt-Grevenbrück, der bei vier Absteigern wohl kaum mehr zu retten ist.