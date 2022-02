Emmerichenhain lässt Guckheim keine Chance: Test endet mit 6:1 für den Bezirksligisten

Die ersten zehn Minuten fand die SG Guckheim/Kölbingen (Foto: Luca Goldhausen in blau) jedoch gut in die Partie und setzte den Favoriten unter Druck. So musste auch Gäste-Schlussmann Timon Topitsch zweimal in den ersten fünf Minuten parieren.

Nach dem 0:1 durch David Quandel (20.) übernahmen die hohen Westerwälder aber immer mehr die Kontrolle und ließen innerhalb von fünf Minuten zwei weitere Treffer durch Alexander Haller (23.) und Keigo Matsuda (25.) folgen. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften größtenteils und wieder waren es Emmerichenhainer, die die Tore machten. Matsuda erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 0:4 (57.), bevor Yakub Sucu (am Ball) und wiederum Haller das 0:5 (69.) und 0:6 (84.) folgen ließen. Guckheims neuer Trainer Peter Stanger durfte sich allerdings noch über den Ehrentreffer von Raphael Stahl (87.) nach einem Konter freuen.