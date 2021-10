Der VfB Linz führt die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Ost nach sieben Spieltagen an. Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz vier in Lauerstellung. Beide Mannschaften aus dem Kreis Neuwied wollen ihre vorderen Positionen am Sonntag festigen, während der SV Windhagen mit einen Heimsieg gegen die SG Weitefeld die Abstiegszone zunächst mal verlassen könnte.