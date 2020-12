Willroth/Linz

Auch die beiden Mannschaften aus dem Kreis Neuwied waren in der laufenden Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost bereits von Spielabsagen betroffen. Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der VfB Linz mussten bereits mehrmals wegen der gestiegenen Corona-Zahlen pausieren. Beiden Teams gelang jedoch am vergangenen Wochenende ein gelungener „Re-Start“, obwohl sie schwere Auswärtsaufgabe lösen mussten. Am Sonntag genießen sowohl die SGE als auch der VfB Heimrecht.