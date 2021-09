Ellingen muss lange auf Krämer verzichten

Nach dem vierten Spieltag haben sich die SG Ellingen/Bonefeld/ Willroth und der VfB Linz im vorderen Tabellendrittel der Fußball-Bezirksliga Ost eingereiht. Dagegen findet sich der SV Windhagen nach dem großen personellen Umbruch im Sommer nicht unerwartet in der unteren Tabellenhälfte wieder. Während die SGE am fünften Spieltag als einziger der drei Klubs aus dem Kreis Neuwied Heimrecht hat, müssen der VfB beim Angstgegner FC Kosovo Montabaur und der SVW beim Tabellenfünften TuS Burgschwalbach auswärts antreten. Alle diese drei Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.