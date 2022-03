Nach dem leidenschaftlich erkämpften 0:0 gegen den VfL Klafeld-Geisweid steht für die Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen am Sonntag eine Pflichtaufgabe ins Haus. Um 15 Uhr ist dann mit Rot-Weiß Hünsborn II eines von drei Teams auf dem Brachbacher „Häslich“ zu Gast, das sich am Tabellenende schon jetzt nur noch wenige Chancen auf den Klassenverbleib ausrechnen darf.