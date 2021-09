Neun der insgesamt 16 Vereine aus der Bezirksliga Ost bestritten am vergangenen Mittwoch die zweite Runde im Rheinlandpokal. Während in Wirges zwei Mannschaften mit Selbstvertrauen aus dem Pokal aufeinandertreffen, will Liga-Spitzenreiter Hundsangen die herbe Pokalpleite vergessen machen.