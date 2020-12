Wallmenroth

Die Befürchtung im Lager der SG Wallmenroth/Scheuerfeld, dass es nach der Verjüngungskur im Sommer etwas dauern könnte, um in die Spur zu finden, hat sich nach drei Spieltagen in der Bezirksliga Ost bestätigt. Mit 1:3 (0:2) unterlag das Team von Thorsten Judt der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Während sich die Gäste mit drei Siegen fürs Erste ganz oben festgesetzt haben, finden sich die Wallmenrother mit nur einem Pünktchen am anderen Ende der Tabelle wieder.