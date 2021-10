Mit dem 4:1-Erfolg gegen Ottfingen erlebte die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen in der Vorwoche ihren bisherigen Saisonhöhepunkt. Waren diese drei Punkte im Vorfeld nicht zwingend einkalkuliert gewesen, so sieht das am kommenden Sonntag schon etwas anders aus, wenn mit Rot-Weiß Lennestadt/Grevenbrück eine Mannschaft auf dem Mudersbacher „Dammicht“ vorstellig wird, die sich auf Augenhöhe befindet. Anstoß des zweiten SG-Heimspiels in Folge ist um 15 Uhr.