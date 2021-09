Dobri Kaltchev, Trainer des FC Kosova Montabaur, hatte im Vorfeld des Spiels seiner Mannschaft in der Bezirksliga Ost gegen die SG Weitefeld ein Spektakel versprochen. Doch davon konnte absolut keine Rede sein. Das lag nicht nur an der 0:3 (0:1)-Niederlage seines Teams, sondern auch an der mehr als bescheidenen Leistung beider Mannschaften vor allem in der ersten Spielhälfte.